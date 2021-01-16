В Первоуральске ликвидирует коммунальную аварию

Коммунальная авария произошла на улице Ленина. Фото: Галина Соловьева

В Первоуральске коммунальные службы устраняют повреждение на сетях теплоснабжения. Коммунальная авария произошла на улице Ленина.

Сообщение о происшествии появилось утром в субботу на странице администрации муниципалитета в социальной сети Вконтакте.

По данным мэрии, из-за аварии наблюдается временное снижение температуры теплоносителя в жилых домах. На момент сообщения авария была локализована. Коммунальные службы осуществляли переключение подачи тепла по резервному трубопроводу.

«СТК продолжает работы по устранению аварии. Возможно отключение горячей воды на ул. Ленина, Строителей и Данилова», - говорится в сообщении.

При этом, местные жители в комментариях к записи жалуются на отсутствие отопления и горечей воды на проспекте Космонавтов и на ул. Береговая.

Восстановить температуру в домах пообещали в течение двух часов.

Напомним, накануне в Екатеринбурге произошла коммунальная авария на Сортировке. Вода коричневого цвета растеклась по улице Пехотинцев.