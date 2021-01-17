На Среднем Урале грузовик «МАЗ» повредил кузовом газопровод

На месте происшествия ведутся восстановительные работы, прокуратура начала проверку. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области

В Свердловской области грузовой автомобиль «МАЗ» повредил кузовом газопровод. На месте происшествия ведутся восстановительные работы, прокуратура начала проверку.

Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, сообщение о происшествии поступило в экстренные службы накануне поздним вечером, около 23:50. Инцидент произошёл в Североуральске на территории промзоны на ул. Пирогова. Грузовой автомобиль «МАЗ» ехал по дороге и повредил кузовом газопровод среднего давления диаметром 320 мм, проходящий над проезжей частью.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области

В результате происшествия жизнеобеспечение населения нарушено не было. Аварийно-восстановительные работы на поврежденном участке газопровода проводятся без отключения потребителей. При этом, спасатели отмечают, что в ходе работ временно будет прекращена подача газа в 140 частных жилых домов.

На месте повреждения газопровода дежурят пожарные. Также работают специалисты газовой службы АО «ГАЗЭКС», ресурсоснабжающей организации и оперативная группа МЧС. В общей сложности в ликвидации последствий происшествия задействованы восемь единиц спецтехники и 20 специалистов. Окончание работ запланировано на 17 января.

По факту происшествия прокуратура Североуральска организовала проверку. В заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям в администрации Североуральского ГО принял участие прокурор Североуральска Егор Корнилов. После завершения комиссии он выехал на место происшествия.

Сотрудниками прокуратуры запрошена информация в ресурсоснабжающих организациях (АО «ГАЗЭКС», МУП «Комэнергоресурс») о принадлежности газовой трубы и о принимаемых мерах по устранению аварии.