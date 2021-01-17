Заведено дело в отношении водителя «МАЗа», повредившего газопровод в Североуральске

До приостановки подачи газа по трубе инспекторы ДПС отправляли автомобилистов по имеющимся объездным путям. Фото: предоставил Валерий Горелых

В Свердловской области заведено административное дело в отношении водителя «МАЗа», повредившего газопровод в Североуральске. Инцидент прокомментировали в полиции.

Как рассказал руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, первая информация о происшествии поступила в дежурную часть территориального ОВД 16 января в 23:20. На место ЧП выехали несколько нарядов ГИБДД.

На данный момент известно, что на грузовике, который снёс своим кузовом газопровод, вывозили снег. Во время движения произошло самопроизвольное поднятие кузова тягача. Личность водителя уже установлена. Им оказался местный житель по фамилии Кузеванов, 1974 года рождения. Его водительский стаж составляет 26 лет. Злостным нарушителем правил ПДД он не является и в момент происшествия был трезв.иВ качестве возможной причины инцидента называется неисправность устройства для фиксации кузова.

Фото: Предоставил Валерий Горелых

«В отношении водителя грузовика МАЗ за управление транспортным средством при наличии неисправностей, при которых эксплуатация машины запрещена, заведено административное делопроизводство по ч.1 ст. 12.5 КоАП РФ», - рассказал Валерий Горелых.

Напомним, инцидент произошёл в Североуральске на территории промзоны на ул. Пирогова. Грузовой автомобиль «МАЗ» ехал по дороге и повредил кузовом газопровод среднего давления диаметром 320 мм, проходящий над проезжей частью. По данному факту прокуратура организовала проверку.

До приостановки подачи газа по трубе инспекторы ДПС отправляли автомобилистов по имеющимся объездным путям.

Как рассказали в пресс-службе МЧС, аварийно-восстановительные работы на поврежденном газопроводе завершены. На период проведения работ газоснабжение потребителей не прекращалось. Жизнеобеспечение населения нарушено не было. На сегодня запланированы работы по снятию кузова грузового автомобиля с газопровода.

В ликвидации последствий происшествия были задействованы 8 спецмашин и 20 человек.