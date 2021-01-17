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Общество / Происшествия
17 января 2021, 16:36

У берегов Турции затонул российский сухогруз

Сухогруз в Турции

По предварительным данным, в результате происшествия погибших нет. Фото: скриншот со страницы Посольства России в Анкаре

В Чёрном море у берегов Турции затонул российский сухогруз. По предварительным данным, в результате происшествия погибших нет.

О происшествии с российским судном сообщается Посольство России в Анкаре.«По информации турецких властей, в Чёрном море в районе провинции Бартын на севере Турции затонул российских сухогруз», - говорится в сообщении на странице дипломатического представительства в Facebook.

Посольство занимается выяснением обстоятельств случившегося и судьбу экипажа.

Добавим, что по меньшей мере три человека из состава экипажа затонувшего сухогруза уже спасены. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на губернатора провинции Бартын Синана Гюнера. Ведётся операция по спасению ещё 15 членов экипажа, которые находятся на спасательных шлюпках.

Областная газета Свердловской области

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