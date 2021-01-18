В Каменске-Уральском владелец собаки заплатит покусанной женщине-инвалиду 30 тысяч

В Каменске-Уральском владелец собаки заплатит покусанной женщине-инвалиду 30 тысяч. Фото: Галина Соловьёва.

Жительница Каменска-Уральского обратилась в прокуратуру после того, как её покусала собака. Домашнее животное гуляло без намордника.

По данному факту прокуратурой была проведена проверка. Установлено, что в результате нападения собаки заявительница, имеющая вторую группу инвалидности, подверглась эмоциональному стрессу и получила телесные повреждения. Кроме того, женщине пришлось пройти курс антирабической вакцины. Материалы дела были переданы в суд, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

В свою очередь Красногорский районный суд Каменска-Уральского обязал владельца собаки заплатить 30 тысяч рублей женщине-инвалиду. Решение суда в законную силу не вступило.

Ранее "Областная газета" информировала, что за 11 месяцев 2020 года от укусов животных пострадали 8 567 жителей Свердловской области. Из них около 6 тысяч человек – в результате нападения собак.

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