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Общество / Происшествия
18 января 2021, 14:20

Жительница Сысерти отсудила у мэрии 45 тысяч за травму дочери

ученики

Жительница Сысерти отсудил у мэрии 45 тысяч за травму дочери. Фото: Павел Ворожцов.

Власти Сысерти заплатят за травму ребёнка на скользком тротуаре. Девочка упала и сломала ногу.

Инцидент произошёл в посёлке Двуреченск в феврале прошлого года, когда 10-летний ребёнок возвращался домой из школы. В результате падения девочка сломала ногу и была доставлена в ДГКБ № 9. В больнице она прошла лечение.

Мать девочки, действуя в интересах несовершеннолетней дочери, подала иск в Сысертский районный суд к администрации Сысертского ГО о возмещении ущерба, причинённого здоровью, сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.

Решением суда первой инстанции иск был удовлетворён частично. В счёт возмещения материального ущерба взыскано 10 003 рублей, компенсации морального вреда – 30 тысяч рублей и госпошлина – 5 100 рублей. Общая сумма составила свыше 45 тысяч рублей.

Не согласившись с таким решением, ответчик подал на него апелляционную жалобу в Свердловский облсуд. Однако судебная коллегия по гражданским делам оставила решение Сысертского районного суда без изменений.

Областная газета Свердловской области

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