В результате лобового столкновения на свердловской трассе погиб один человек, ещё трое пострадали

Авария случилась сегодня ранним утром на трассе Екатеринбург - Реж - Алапаевск. Фото: Управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

Утром 18 января на трассе Екатеринбург - Реж - Алапаевск произошло ДТП. В результате него один человек погиб и трое пострадали.

Авария случилась около 5:00. 25-летний водитель автомобиля "Лада-Веста", ехавший со стороны Екатеринбурга в направлении Режа, выехал на встречную полосу, после чего столкнулся с автомобилем Fiat Doblo. За рулём иномарки находился мужчина 1975 года рождения. Он скончался на месте происшествия.

Водителя отечественного автомобиля доставили в реанимацию. Также в результате аварии пострадали супруга погибшего - пассажирка Fiat - и женщина 1963 года рождения, находившаяся в "Ладе". Они госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

Как сообщает Управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области, водитель "Лады" - житель Режевского района, и у него нет водительских прав. Кроме того, установлено, что в момент аварии все были пристёгнуты ремнями безопасности, кроме молодого человека.

К настоящему моменту сотрудники ГИБДД успели провести замеры, составить процессуальные документы и установить личность погибшего мужчины. Окончательная причина ДТП пока не установлена, это будет сделано в ходе следствия.

Напомним, за первые несколько дней года в Екатеринбурге зафиксировали 50 ДТП, связанных с выездом на встречную полосу. Свердловские госавтоинспекторы напоминают о том, что водителям следует воздер­живаться от​ опасных манёвров на дороге, в том числе связанных с​ выездом на​ встречку.