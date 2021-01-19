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Общество / Происшествия
19 января 2021, 16:28

Свердловская полиция пообещала награду за информацию про украденный планшет с надписью «Hello Kitty»

Этот планшет ноутбук были украдены с места убийства в 2028 году.

Этот планшет ноутбук были украдены с места убийства в 2028 году. Фото: предоставлено В.Н. Горелых

На Урале полиция пообещала 100 тысяч рублей за информацию про планшет с надписью «Hello Kitty». Этот и другие гаджеты были украдены с места убийства в 2018 году.

Как рассказал глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, убийство молодой женщины и её 15-летней дочери было совершено 21 октября 2018 года в одной из квартир на Ленинградском проспекте в Нижнем Тагиле. С места происшествия пропали ноутбук и планшет. За информацию, которая поможет установить граждан, владеющих этими гаджетами полиция гарантирует денежное вознаграждение в 100 тысяч рублей. На данный момент убийство всё ещё не раскрыто.

«В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сыщики уголовного розыска установили, что из жилища пропали планшет «Samsung» SM-T210 с серийным номером RF2DAOLNCTX в корпусе белого цвета с надписью «Hello Kitty», а также ноутбук «Lenovo» с серийным номером G580 WBO7066248 в корпусе черного цвета», - отметил полковник Валерий Горелых.

Всех, кто располагает информацией местонахождении ноутбука и планшет, органы внутренних дел просят сообщить в дежурную часть ГУ МВД России по Свердловской области (343) 358-71-61 или ОВД Нижнего Тагила (3435) 97-60-02. Анонимность гарантируется.

Областная газета Свердловской области

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