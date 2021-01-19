В Екатеринбурге столкнулись два автобуса: пострадали четыре человека

Обстоятельства аварии выясняют сотрудники ГИБДД. Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

В Екатеринбурге в результате столкновения двух автобусов пострадали четыре человека, в том числе двое детей. Обстоятельства аварии выясняют сотрудники ГИБДД.

Как рассказали в отделении пропаганды городской Госавтоинспекции, авария произошла 19 января в 13:00 возле дома № 56 по ул. Репина. По предварительной информации, водитель автобуса «Богдан» 016 маршрута ехал по ул. Репина от Ленинградской в сторону Н. Васильева. Водитель не рассчитал дистанцию до ехавшего впереди автобуса «МАЗ» №24, водитель которого остановился на перекрёстке в ожидании зелёного сигнала светофора.

В результате столкновения пострадали четыре пассажира автобуса «Богдан» - двое взрослых и двое детей. В медицинское учреждение доставлена 74-летняя женщина: медики диагностировали у неё – травму головы и рваную рану верхней губы. В детское медучреждение доставлены двое 14-летних подростков: один с переломом носа, второй — с ушибом мягких тканей лица. Также на месте происшествия оказана медицинская помощь 22-летней девушке, которая отказалась от госпитализации.

Оба транспортных средства получили механические повреждения. За рулём «Богдана» находился 43-летний мужчина. Его водительский стаж составляет 17 лет. В прошлом году он семь раз привлекался к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения.

По словам водителя, во время движения он увидел, как водитель автобуса «МАЗ» остановился перед перекрестком и тоже начал тормозить, однако из-за скользкой дороги автобус не успел остановиться.

Для установления предварительных причин аварии на место происшествия выезжали сотрудники Госавтоинспекции Екатеринбурга. Сотрудники отделения технического надзора ГИБДД уже установили, что на передней оси автобуса «Богдан» установлены шины с разным рисунком протектора. По факту технической неисправности проводится проверка в отношении должностных лиц автопредприятия.

Отметим также, что на месте происшествия сотрудники ГИБДД не выявили снежного наката или скользкости дороги.

Ранее сообщалось, что за минувшую ночь с улиц уральской столицы вывезли более 10 тысяч тонн снега. В ночь с воскресенья на понедельник с улиц города вывезли примерно столько же снежной массы. Однако и в понедельник, и во вторник утром на дорогах образовывались серьёзные заторы, фиксировались десятки ДТП. Горожане в соцсетях выражали недовольство качеством уборки снега.

Прокуратура в ходе проверки выявила многочисленные нарушения в содержании дорог Екатеринбурга. Временно исполняющему полномочия главы города Алексею Орлову внесено представление с требованием исправить недостатки.