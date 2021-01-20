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Общество / Происшествия
20 января 2021, 10:38

В Верхней Пышме из деревянной двухэтажки эвакуировали около 20 жильцов

Пожарная машина у деревянной двухэтажки

До прибытия спасателей на ул. Загорная из дома эвакуировались 18 жильцов. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

В п. Соколовка в ГО Верхняя Пышма в ночь на 20 января тушили деревянную двухэтажку. Из загоревшейся квартиры на первом этаже была спасена женщина.

До прибытия спасателей на ул. Загорной из дома эвакуировались 18 жильцов. Пострадавшую вывели по лестничным маршам в маске дыхательного аппарата. Сейчас женщине оказывают помощь медики.

"Сообщение о возгорании поступило в диспетчерскую в 1:51. На место происшествия выезжали 22 спасателя на 6 спецмашинах. Установлено, что на площади 40 кв. м огонь повредил перегородки и перекрытия между первым и вторым этажом, домашнее имущество в квартире на первом этаже. Проливка и разбор сгоревших конструкций завершились около 8:00", - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

Напомним, что в начале прошлой недели общественность потрясла информация о пожаре в Екатеринбурге на ул. Рассветной, 7. В результате трагедии погибли восемь человек: семеро взрослых и один ребёнок. Огонь вспыхнул в одной из квартир на втором этаже. Но люди погибли также на пятом и на девятом этажах – из-за отравления угарным газом. "Областная газета" подробно рассказывала об этом ЧП.

В прошлом году в столице Урала массово горели деревянные бараки.

Областная газета Свердловской области

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