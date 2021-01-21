На Среднем Урале организована проверка по факту гибели рабочего лесозаготовительной организации

Инцидент произошёл, когда мужчина проводил работы по транспортировке леса на погрузочную площадку. Фото: Александр Зайцев.

В Свердловской области погиб сотрудник лесозаготовительной организации. По данному факту прокуратурой Пригородного района организована проверка.

Инцидент произошёл 19 января на делянке ГКУ Свердловской области "Нижне-Тагильское лесничество" (вблизи села Мурзинка), когда 39-летний чокеровщик проводил работы по транспортировке леса на погрузочную площадку. Мужчина был сотрудником ООО "Лесторг", сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

В настоящее время обстоятельства случившего устанавливаются. В ходе проверки прокуратура даст правовую оценку соблюдению предприятия требований охраны труда.

Напомним, летом прошлого года сотрудник другой свердловской лесозаготовительной компании проводил работы по ручной расчистке линий электропередачи в лесном массиве. Он спилил дерево, которое начало падать на ЛЭП. Работник попытался его поймать и получил большой удар током, в результате чего погиб на месте происшествия.