В Екатеринбурге поймали рецидивиста, грабившего прохожих на остановках общественного транспорта

Мужчина нападал на прохожих на остановках общественного транспорта. Фото: УМВД России по Екатеринбургу

В Екатеринбурге сотрудники полиции задержали рецидивиста по кличке «Лютый», подозреваемого в серии грабежей в Кировском районе. Мужчина нападал на прохожих на остановках общественного транспорта.

Как рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу, 7 января в отделение полиции поступило сообщение от врача скорой помощи о том, что в приёмный покой городской больницы Верхней Пышмы доставлена жительница Екатеринбурга 1973 года рождения со следами побоев.

По словам пострадавшей, нападение на неё было совершено ещё 15 декабря. В тот день она приобрела новый смартфон в одном из салонов сотовой связи на ул. Блюхера. На остановке общественного транспорта к ней подошёл неизвестный мужчина, который несколько раз ударил её и забрал новенький гаджет. Потерпевшая не стала сразу обращаться за медицинской помощью и в полицию. Однако в январе ей внезапно стало плохо и она угодила в больницу.

После составление фоторобота подозреваемого, полицейские установили его личность. Им оказался ранее неоднократно судимый за кражи и грабежи местный житель 1979 года рождения, по кличке «Лютый». Задержанный уже дал признательные показания.

Отмечается, что мужчина освободился из мест лишения свободы в мае 2020 года. Полицейские уже установили его причастность к ещё одному эпизоду хищения мобильного телефона, которое было совершено вечером 11 декабря на остановке общественного транспорта на ул. Данилы Зверева, 24. Подозреваемый выхватил сотовый телефон из рук третьеклассника.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 1 и 2 ст. 161 УК РФ (грабеж). Задерданного поместили под стражу.