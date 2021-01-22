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22 января 2021, 12:40

Екатеринбургский цирк заплатит более полумиллиона рублей за травму ребёнка

Екатеринбургский цирк

Екатеринбургский цирк заплатит более полумиллиона рублей за травму ребёнка. Фото: Галина Соловьёва.

В Екатеринбурге поход на новогоднее представление обернулся для ребёнка травмой. Суд взыскал с цирка свыше полумиллиона рублей.

В декабре 2019 года ребёнок 2007 года рождения вместе с мамой и родственниками находился в цирке на новогоднем представлении. Во время посещения туалета девочка поскользнулась на мокром полу. Она уронила сливной бачок и упала на осколки разбившегося сантехнического оборудования.

Девочку госпитализировали в больницу с резаной раной правой кисти с полным повреждением сухожилий поверхностных  сгибателей пальца. Позже ребёнок перенёс операцию.

Прокуратура провела проверку по факту случившегося и направила исковое заявление в Ленинский районный суд о взыскании с Екатеринбургского цирка выплаты в пользу ребёнка.

В свою очередь, суд взыскал с цирка свыше 37 тысяч рублей в качестве возмещения вреда здоровью ребёнка, а также 300 и 200 тысяч рублей – компенсацию морального вреда в пользу ребёнка и его родителей соответственно. Решение суда вступило в законную силу.

Областная газета Свердловской области

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