В Екатеринбурге УК поплатится за глыбу льда, упавшую на машину

Мужчина припарковал свой автомобиль у жилого дома по улице Чапаева и отошёл. В его отсутствие на машину с крыши дома обрушилась глыба льда. Фото: Галина Соловьёва.

Житель Екатеринбурга отсудил у управляющей компании более 130 тыс. рублей. По вине коммунальщиков на автомобиль мужчины рухнула глыба льда.

Инцидент произошёл в марте 2019 года. Мужчина припарковал свой автомобиль Toyota Corolla у жилого дома по улице Чапаева и отошёл. В его отсутствие на машину с крыши дома обрушилась глыба льда. У иномарки деформировались крыша багажника и задний бампер, повредилось лакокрасочное покрытие. За ремонт владельцу автомобиля пришлось выложить более 118 тыс. рублей.

Мужчина обратился в полицию, но там возбуждать уголовное дело не стали из-за отсутствия события преступления. Тогда гражданин подал иск на ООО "Ремстройкомплекс", осуществляющее управление домом, в Октябрьский районный суд. Хозяин повреждённого автомобиля требовал возмещения убытков в размере почти 142 тыс. рублей, в том числе 15 тыс. рублей судебных расходов на услугу представителя, сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.

Октябрьский районный суд Екатеринбурга удовлетворил требования истца, снизив сумму расходов на оплату услуг представителя до 10 тысяч рублей.

Ответчик с таким решением не согласился и подал апелляционную жалобу в облсуд. Представитель УК утверждал, что организация соблюдала все требования, связанные с содержанием общего имущества многоквартирного дома, и установила предупреждающие таблички о возможном скоплении снега и льда и падении их с кровли.

Судебная коллегия отклонила доводы о неосторожности истца. Основанием для этого стали фото и видео с места происшествия, на которых видно, что предупреждающих табличек в зоне видимости припаркованного автомобиля нет, а сам он припаркован в парковочном кармане, за которым расположен тротуар. В связи с этим решение районного суда было оставлено без изменений: ООО «Ремстройкомплекс» обязано заплатить истцу около 137 тыс. рублей.

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