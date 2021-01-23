В Екатеринбурге произошёл пожар на Ботаническом рынке

На место ЧП уже прибыли пожарные расчёты. Фото: Алексей Кунилов

В Екатеринбурге в субботу днём произошёл пожар на Ботаническом рынке. На место ЧП уже прибыли пожарные расчёты.

О пожаре на рынке Ботанический сообщают очевидцы. Судя по фотографиям с места происшествия, загорелась будка охранника.

Фото: Алексей Кунилов

Как рассказали "Областной газете" в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, на ул.Патриса Лумумбы загорелся мусор в неэксплуатируемом здании. Пожар на площади 10 кв. метров был оперативно потушен огнеборцами. Сообщение о пожаре поступило в 13:12. В тушении были задействованы две единицы техники и 9 человек личного состава. Все работы на месте происшествия были завершены спустя час - в 14:13.

Фото: Алексей Кунилов

Фото: Алексей Кунилов

Фото: Алексей Кунилов

Фото: Алексей Кунилов

Фото: Алексей Кунилов

Фото: Алексей Кунилов