Самолёт «Уральских авиалинии» из Бишкека в Екатеринбург вернулся в аэропорт вылета

Чартерный рейс авиакомпании «Уральские авиалинии» из Бишкека в Екатеринбург вернулся в аэропорт вылета. Пассажиров на борту воздушного судна не было.
Как рассказали в пресс-службе авиаперевозчика, инцидент с чартерным рейсом U6-8986 произошёл сегодня, 23 января.
«Во время набора высоты в кабине пилотов сработала сигнализация отказа вентилятора вентиляции отсека авионики. Командир воздушного судна для обеспечения безопасности принял решение о вынужденной посадке в аэропорту вылета», - говорится в сообщении авиакомпании.
Отмечается, что посадка прошла благополучно.