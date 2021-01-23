Самолёт «Уральских авиалинии» из Бишкека в Екатеринбург вернулся в аэропорт вылета

Пассажиров на борту воздушного судна не было. Фото: Евгения Скачкова

Чартерный рейс авиакомпании «Уральские авиалинии» из Бишкека в Екатеринбург вернулся в аэропорт вылета. Пассажиров на борту воздушного судна не было.

Как рассказали в пресс-службе авиаперевозчика, инцидент с чартерным рейсом U6-8986 произошёл сегодня, 23 января.

«Во время набора высоты в кабине пилотов сработала сигнализация отказа вентилятора вентиляции отсека авионики. Командир воздушного судна для обеспечения безопасности принял решение о вынужденной посадке в аэропорту вылета», - говорится в сообщении авиакомпании.

Отмечается, что посадка прошла благополучно.