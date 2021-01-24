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Общество / Происшествия
24 января 2021, 10:35

На Урале проводится проверка после столкновения тепловоза с нефтепродуктами с грузовком

транспортная прокуратура

По факту происшествия организована проверка транспортной прокуратуры. Фото: Владимир Мартьянов

В Свердловской области произошло грузовика с тепловозом, перевозившим нефтепродукты. По факту происшествия организована проверка транспортной прокуратуры.

Авария произошла накануне около 15:00 в районе железнодорожной станции Сысерть на нерегулируемом железнодорожном переезде промышленного подъездного пути нефтебазы АО «Уралпромжелдортранс».

Тепловоз ТГМ 6А, перевозивший нефтепродукты, столкнулся с грузовиком автомобилем «Тонар». Как отмечают в Свердловской транспортной прокуратуре, разлива нефтепродуктов не произошло. В результате до происшествия  никто не пострадал.

На месте аварии было ограничено движение транспорта через железнодорожный переезд. Оно было восстановлено в 17:10.

В ходе начавшейся проверки, Свердловской транспортной прокуратурой будет дана оценка действиям машиниста локомотива, а также соответствия технического оснащения железнодорожного переезда требованиям федерального законодательства.

Областная газета Свердловской области

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