На Урале проводится проверка после столкновения тепловоза с нефтепродуктами с грузовком

По факту происшествия организована проверка транспортной прокуратуры. Фото: Владимир Мартьянов

В Свердловской области произошло грузовика с тепловозом, перевозившим нефтепродукты. По факту происшествия организована проверка транспортной прокуратуры.

Авария произошла накануне около 15:00 в районе железнодорожной станции Сысерть на нерегулируемом железнодорожном переезде промышленного подъездного пути нефтебазы АО «Уралпромжелдортранс».

Тепловоз ТГМ 6А, перевозивший нефтепродукты, столкнулся с грузовиком автомобилем «Тонар». Как отмечают в Свердловской транспортной прокуратуре, разлива нефтепродуктов не произошло. В результате до происшествия никто не пострадал.

На месте аварии было ограничено движение транспорта через железнодорожный переезд. Оно было восстановлено в 17:10.

В ходе начавшейся проверки, Свердловской транспортной прокуратурой будет дана оценка действиям машиниста локомотива, а также соответствия технического оснащения железнодорожного переезда требованиям федерального законодательства.