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25 января 2021, 07:28

Спасатели успели вынести 3 газовых баллона из полыхающих дома и гаража в Арамиле

Загоревшийся дом

Площадь пожара составила 350 кв. м. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

В Арамиле в ночь на 25 января тушили крупный пожар. На улице Карла Маркса, 66 сгорели три машины, гараж и дом на двух хозяев.

Сообщение о возгорании поступило в диспетчерску накануне вечером. На место происшествия выезжали 25 спасателей на шести спецмашинах. Из горящих строений пожарные успели эвакуировать 3 газовых баллона.

"Проливка и разборка сгоревших конструкций завершились около 3:00. Установлено, что на площади 350 кв. м сгорели деревянные надворные постройки, автомобили "ВАЗ 2109", "ВАЗ 2109", "ВАЗ 2108", внутренняя отделка и кровля гаража, домашнее имущество, внутренняя отделка, перегородки, межэтажные перекрытия, чердачное перекрытие и кровля жилого дома. Пострадавших нет", - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области
Областная газета Свердловской области

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