В Екатеринбурге ночью сгорел киоск

Киоск выгорел полностью на площади 8 кв. м. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

В Екатеринбурге в ночь на 26 января полыхал киоск на ул. Краснофлотцев. Площадь пожара составила 8 кв. м.

Сообщение о возгорании поступило в диспетчерскую около 2:00. На место происшествия выезжали 11 спасателей на двух спецмашинах.

"Проливка и разбор сгоревших конструкций завершились в 2:27. Киоск выгорел полностью на площади 8 кв. м", - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

Напомним, что предыдущей ночью в Арамиле сгорели дом, гараж и три автомобиля. Площадь пожара составила 350 кв. м. Спасатели успели вынести три газовых баллона.