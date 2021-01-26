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26 января 2021, 07:15

В Екатеринбурге ночью сгорел киоск

Сгоревший киоск

Киоск выгорел полностью на площади 8 кв. м. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

В Екатеринбурге в ночь на 26 января полыхал киоск на ул. Краснофлотцев. Площадь пожара составила 8 кв. м.

Сообщение о возгорании поступило в диспетчерскую около 2:00. На место происшествия выезжали 11 спасателей на двух спецмашинах.

"Проливка и разбор сгоревших конструкций завершились в 2:27. Киоск выгорел полностью на площади 8 кв. м", - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

Напомним, что предыдущей ночью в Арамиле сгорели дом, гараж и три автомобиля. Площадь пожара составила 350 кв. м. Спасатели успели вынести три газовых баллона.

Областная газета Свердловской области

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