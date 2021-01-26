Скончался депутат Заксобрания Свердловской области Владимир Терешков. Фото: Алексей Кунилов.

Сегодня стало известно о смерти депутата Заксобрания Свердловской области, председателя комитета по бюджету, финансам и налогам, председателя комиссии по регламенту Владимира Терешкова. Ему было 73 года.

Соответствующую информацию "Областной газете" подтвердили в региональном парламенте.

Досье

Владимир Терешков родился 11 сентября 1947 года. В 1990 году окончил Уральский политехнический институт им. Кирова, в 1998 году – Академию народного хозяйства при Правительстве РФ.

Трудовую деятельность начал в 1967 году в проблемной лаборатории металловедения УПИ им. Кирова, а с 1973 года по сентябрь 1991 года работал на разных должностях на Верх-Исетском металлургическом заводе. Является автором нескольких изобретений в области охраны окружающей среды, лауреат премии Совета Министров СССР.

В сентябре 1991 года назначен на должность зампредседателя Верх-Исетского райисполкома, а потом на должность главы администрации Верх-Исетского района Екатеринбурга.

С марта 2004 года по сентябрь 2016 года являлся депутатом Областной думы и Законодательного собрания Свердловской области, председателем комитета по бюджету, финансам и налогам. 18 сентября 2016 года вновь избран депутатом регионального Закособрания.

Неоднократно награждался грамотами губернатора, правительства и Заксобрания Свердловской области.