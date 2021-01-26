Прокуратура заинтересовалась обрушением потолка на железнодорожном вокзале Екатеринбурга. Фото: Алексей Кунилов.

В Екатеринбурге на железнодорожном вокзале с потолка обрушились декоративные панели. Транспортной прокуратурой проводится проверка.

Как сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры, информация об инциденте появилась с соцсетях.

"Из публикации следует, что в пешеходном тоннеле вокзала с потолка обрушились декоративные панели, посетители вынуждены преодолевать препятствие при выходе из туннеля", – говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что в случае выявления фактов бездействия либо иного ненадлежащего исполнения обязанностей, ставящих под угрозу здоровье граждан будут приняты меры прокурорского реагирования. Отвечать придётся руководителю организации.

Получить комментарий от представителей железнодорожного вокзала "Областной газете" не удалось.