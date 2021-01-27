Что делать, если рухнувший с крыши снег повредил автомобиль?

Такие свисающие с крыш снежные шапки могут серьёзно повредить авто. Фото: Алексей Кунилов

Снег скапливается не только на дорогах, но и на крышах зданий, козырьках подъездов, балконов, на внешних блоках кондиционеров и прочих выступах. Своевременно его убирают не везде, в результате чего нередко происходят ЧП. Такой неприятный случай произошёл и с Александром Кононовым из Нижнего Тагила, но что теперь делать с повреждённым автомобилем, наш читатель не знает.

– Регулярно привожу своим пожилым родителям продукты, чтобы не ходили по магазинам во время пандемии, – рассказывает Александр Кононов. – При въезде во двор приходится огибать пристрой к соседнему дому. Когда в последний раз ехал вдоль него, с крыши свалилась изрядная глыба слежавшегося твёрдого снега. От удара на крыше машины образовалась вмятина, треснуло лобовое стекло, отлетело боковое зеркало.

Мало того что теперь читателю придётся изрядно потратиться на ремонт, так отсутствие машины принесёт мужчине дополнительные убытки: авто необходимо ему по работе. Но можно ли затевать разбирательство в такой ситуации, или дело безнадёжное?

– Зимой подобного рода неприятности происходят довольно часто, – говорит екатеринбургский юрист Дмитрий Новосёлов. – Не стану уверять, что добиться возмещения ущерба будет легко, но это вполне реально. Прежде всего нужно зафиксировать сам факт падения снега на автомобиль. Поскольку инцидент произошёл не на проезжей части, нужно вызывать полицию. Важно проследить, чтобы в протоколе было отмечено, что на здании, откуда рухнула глыба, отсутствуют предупреждающие знаки. Помимо этого, нужно заручиться другими доказательствами. Это могут быть показания очевидцев, фотографии, записи с видеокамер или видеофиксаторов вашего и других автомобилей, стоявших поблизости от места происшествия.

Следующий шаг – определить владельца здания, с крыши которого рухнула глыба снега. Пристрой может быть частью жилого дома, тогда за него отвечает управляющая компания или ТСЖ. Или же он может быть самостоятельной единицей и принадлежать юридическому лицу. Проще всего получить выписку из Единого государственного реестра недвижимости, в которой будут содержаться сведения как о здании, так и о владельце. Обратиться в Росреестр можно лично или через сайт, в первом случае нужно предъявить паспорт, во втором – его скан.

– Чтобы грамотно определить причинённый автомобилю ущерб, нужно провести независимую экспертизу, – говорит Дмитрий Новосёлов. – Возмещению подлежит не только ущерб имуществу (статья 1064 Гражданского кодекса РФ), но и другие убытки: затраты на независимую оценку ущерба, неполученные из-за невозможности пользоваться авто доходы (статья 15 ГК РФ). Затем следует обратиться с претензией к владельцу здания, с крыши которого рухнул снег. Возможно, он согласится добровольно удовлетворить требования. Если откажется, придётся подавать заявление в суд: мировые суды рассматривают иски ценой менее 50 тысяч рублей, районные суды – свыше 50 тысяч.

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Опубликовано в №014 от 28.01.2021