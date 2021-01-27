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Общество / Происшествия
27 января 2021, 10:50

В Свердловской области "заминировали" учебные учреждения

детский сад

В Камышлове и Екатеринбурге "заминировали" детсады. Фото: Алексей Кунилов.

По двум городам Свердловской области прокатилась волна "минирования". Звонки поступили в образовательные учреждения Екатеринбурга и Камышлова.

Как рассказал "Областной газете" руководитель пресс-службы регионального ГУ МВД России Валерий Горелых, сегодня сообщения о "минировании" поступили в два детских сада, школу и лицей Камышлова. В связи с этим сотрудникам полиции пришлось прервать работу данных учреждений. На всех объектах состоялись проверки. Ничего подозрительного обнаружено не было.

"Безусловно, горе-шутники так поступают не от большого ума, а точнее, от полного его отсутствия. Подобные глупости расцениваются законодательством как заведомо ложные сообщения о криминальном акте, за что предусматривается лишение свободы на длительный срок. Злоумышленников разыскивают сотрудники МВД и ФСБ, что касается учебных учреждений, они работают в штатном режиме", – заявил Валерий Горелых.

Он также уточнил, что в столице Урала сообщения о "минировании" поступила в несколько детсадов.

Областная газета Свердловской области

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