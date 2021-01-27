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27 января 2021, 16:24

В МВД прокомментировали инцидент с беспорядками в центре содержания иностранцев в Екатеринбурге

Полиция

МВД прокомментировало инцидент с беспорядками в центре содержания иностранцев в Екатеринбурге. Фото: Алексей Кунилов.

Начальник Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Свердловской области Ольга Петрова прокомментировала происшествие в центре временного содержания иностранных граждан (ЦВСИГ). По её словам, такие инциденты - большая редкость.

Напомним, в ночь на 14 января полицейские Екатеринбурга совместно с бойцами ОМОН Росгвардии пресекли беспорядки в ЦВСИГ, расположенном на ул. Горнистов.

Конфликт произошёл из-за того, что сотрудники полиции изъяли из посылки для одного из граждан спиртные напитки в пластиковых бутылках, спрятанные в буханках хлеба. Мужчина вместе с тремя сокамерниками устроили дебош, призывая других присоединиться к акции протеста.

"Прецедент был, но это большая редкость. Он связан с тем, что сотрудники центра не позволили передать запрещённые продукты. Три зачинщика беспорядка были депортированы, один - выдворен из страны", - заявила Ольга Петрова во время пресс-конференции, отвечая на вопрос "Областной газеты".

Она добавила, что всего в свердловском ЦВСИГ находится 21 иностранный гражданин.

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Областная газета Свердловской области

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