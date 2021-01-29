Темы дня

Общество / Происшествия
29 января 2021, 09:30

В Каменске-Уральском "КАМАЗ" налетел на легковушку: погибла 18-летняя девушка, ещё четверо пострадали

ДТП с грузовиком

Водитель грузовика не уступил дорогу легковушке, совершая поворот налево, и столкнулся с ней. Фото: Управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

В Каменске-Уральском произошло ДТП, в результате которого погибла 18-летняя девушка и пострадали четверо её знакомых. Молодая компания просто каталась по городу.

Инцидент произошёл накануне около 23:30 в районе дома №49 по улице Суворова. Водитель автомобиля "КАМАЗ 5490-85" с полуприцепом ехал по улице Суворова в сторону трассы Екатеринбург - Шадринск - Курган. Поворачивая налево к заправке, он не уступил дорогу двигавшейся по встречке машине "Лада 217230" и столкнулся с ней.

В результате аварии погибла 18-летняя пассажирка легковушки. Она находилась на переднем сидении. Трое других пассажиров и водитель автомобиля получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы в горбольницу. Одна из пострадавших - несовершеннолетняя. Во время ДТП все находившиеся в "Ладе" были пристёгнуты ремнями безопасности.

Как сообщает Управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области, за рулём грузовика находился мужчина 1961 года рождения, за рулём легковушки - 18-летний водитель со стажем вождения 2 месяца.

Расследование по факту ДТП будет проводиться в рамках уголовного законодательства.

Фото: Управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

Напомним, ранее "Областная газета" рассказывала о ДТП, которое произошло на трассе Екатеринбург - Серов. В результате аварии погиб водитель легковушки, столкнувшейся с грузовиком.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
29.01.2021, 09:58 / Общество
В центре Екатеринбурга демонтировали незаконный киоск с шавермой
29.01.2021, 09:30 / Общество
В Каменске-Уральском "КАМАЗ" налетел на легковушку: погибла 18-летняя девушка, ещё четверо пострадали
29.01.2021, 09:09 / Спорт
"Автомобилист" на своём льду уступил казанскому "Ак Барсу"
29.01.2021, 08:32 / Общество
Берёзовский перешагнул отметку в 1,5 тысячи заболевших COVID-19, Краснотурьинск - в 800: статистика по городам
29.01.2021, 07:58 / Общество
С 8 февраля Кольцово откроет перелёты по всему миру