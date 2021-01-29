В Каменске-Уральском "КАМАЗ" налетел на легковушку: погибла 18-летняя девушка, ещё четверо пострадали

Водитель грузовика не уступил дорогу легковушке, совершая поворот налево, и столкнулся с ней. Фото: Управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

В Каменске-Уральском произошло ДТП, в результате которого погибла 18-летняя девушка и пострадали четверо её знакомых. Молодая компания просто каталась по городу.

Инцидент произошёл накануне около 23:30 в районе дома №49 по улице Суворова. Водитель автомобиля "КАМАЗ 5490-85" с полуприцепом ехал по улице Суворова в сторону трассы Екатеринбург - Шадринск - Курган. Поворачивая налево к заправке, он не уступил дорогу двигавшейся по встречке машине "Лада 217230" и столкнулся с ней.

В результате аварии погибла 18-летняя пассажирка легковушки. Она находилась на переднем сидении. Трое других пассажиров и водитель автомобиля получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы в горбольницу. Одна из пострадавших - несовершеннолетняя. Во время ДТП все находившиеся в "Ладе" были пристёгнуты ремнями безопасности.

Как сообщает Управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области, за рулём грузовика находился мужчина 1961 года рождения, за рулём легковушки - 18-летний водитель со стажем вождения 2 месяца.

Расследование по факту ДТП будет проводиться в рамках уголовного законодательства.

Фото: Управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

Напомним, ранее "Областная газета" рассказывала о ДТП, которое произошло на трассе Екатеринбург - Серов. В результате аварии погиб водитель легковушки, столкнувшейся с грузовиком.