Поликлиника в Нижнем Тагиле возобновила работу после задымления и эвакуации 530 человек

Из здания поликлиники эвакуировали 530 человек, в том числе 300 пациентов. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.

В поликлинике №3 в Нижнем Тагиле произошло короткое замыкание в электрощитке, расположенном на четвёртом этаже. Горения не последовало, но было задымление.

Сообщение об инциденте на Липовом тракте поступило на пульт диспетчера в 10:52. На место происшествия отправились 42 спасателя на восьми пожарных машинах. Из здания поликлиники эвакуировали 530 человек, в том числе 300 пациентов. Никто из них не пострадал, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

Огнеборцы обследовали помещения медицинского учреждения, после чего поликлиника возобновила работу.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области