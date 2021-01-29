Темы дня

Общество / Происшествия
29 января 2021, 15:55

Поликлиника в Нижнем Тагиле возобновила работу после задымления и эвакуации 530 человек

задымление в поликлинике

Из здания поликлиники эвакуировали 530 человек, в том числе 300 пациентов. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.

В поликлинике №3 в Нижнем Тагиле произошло короткое замыкание в электрощитке, расположенном на четвёртом этаже. Горения не последовало, но было задымление.

Сообщение об инциденте на Липовом тракте поступило на пульт диспетчера в 10:52. На место происшествия отправились 42 спасателя на восьми пожарных машинах. Из здания поликлиники эвакуировали 530 человек, в том числе 300 пациентов. Никто из них не пострадал, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

Огнеборцы обследовали помещения медицинского учреждения, после чего поликлиника возобновила работу.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
29.01.2021, 16:03 / Общество
Опубликован указ об объявлении Года медработника в Свердловской области
29.01.2021, 15:55 / Общество
Поликлиника в Нижнем Тагиле возобновила работу после задымления и эвакуации 530 человек
29.01.2021, 15:14 / Общество
Прощание с Василием Лановым состоится 1 февраля
29.01.2021, 14:47 / Экономика
В России насчитывается 17,6 миллиона малоимущих граждан
29.01.2021, 14:38 / Общество
В России отзывают на ремонт 82 тысячи автомобилей Lexus и Toyota