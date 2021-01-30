В результате пожара в Екатеринбурге пострадали четверо детей и один взрослый

Огнеборцы спасли из полыхающего дома десятерых жильцов. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.

Сегодня утром на Уралмаше произошёл пожар в двухэтажке. В результате возгорания пострадали пятеро человек, в том числе четверо детей.

Информация об инциденте поступила на пульт диспетчера в 8:12. Сообщалось, что в доме №74 по улице Калинина горит квартира на первом этаже. На место происшествия выехали 43 спасателя на семи пожарных машинах.

Огнеборцы спасли из полыхающего дома десятерых жильцов, выведя их на улицу по лестничным маршам и спустив по трёхколенной лестнице с балкона. Ещё шесть человек эвакуировались самостоятельно до прибытия пожарных.

Пятеро пострадавших были спасены из горящей квартиры. Их доставили в больницу.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области, борьба с огнём велась 40 минут. Проливка и разборка сгоревших конструкций завершились в 9:38. Площадь пожара составила 12 кв. м. Выясняется причина случившегося.

Напомним, ранее "Областная газета" рассказывала о том, что в Свердловской области зафиксировали рост числа пожаров в жилом секторе. В связи с этим треть муниципалитетов региона ввела особый противопожарный режим.

Читайте также:

В Каменске-Уральском организована проверка по факту гибели женщины при пожаре.