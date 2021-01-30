В Ульяновской области объявлен траур по погибшим в ДТП на трассе М-5 "Урал"

Десятеро из 12 погибших были жителями Ульяновской области. Фото: скрин поста губернатора Ульяновской области.

В Ульяновской области 31 января объявили днём траура по погибшим в ДТП в Самарской области. Крупная авария произошла накануне вечером.

На трассе М-5 "Урал" столкнулись грузовик, легковушка и рейсовый автобус, ехавший из Сызрани в Ульяновскую область. По данным СК РФ, в результате аварии погибли 12 человек, ещё несколько человек получили травмы различной степени тяжести. Пятеро из пострадавших находятся в реанимации.

Десятеро из 12 погибших были жителями Ульяновской области, написал на своей странице в Instagram глава региона Сергей Морозов. В связи со случившимся он объявил завтрашний день в Ульяновской области днём траура.