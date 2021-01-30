Два пожара с массовой эвакуацией и потоп в Екатеринбурге: итоги дня

В Екатеринбурге затопило улицу Ткачей, в двух микрорайонах горели квартиры. Фото: коллаж

Последняя суббота января выдалась непростой, полной происшествий. В Екатеринбурге затопило улицу Ткачей, в двух микрорайонах горели квартиры. Подробности этих инцидентов узнаете из нашего вечернего обзора новостей.

Сегодня коммунальщики занимаются устранением последствий прорыва трубопровода рядом с ЦПКиО. Накануне там залило целую улицу, машины даже не смогли двигаться.

Утром на Уралмаше произошёл пожар в двухэтажке. В результате пострадали пятеро человек, в том числе четверо детей.

Позже огонь разгорелся в другой части города - на Вторчермете. Из девятиэтажки по улице Умельцев эвакуировались десятки жильцов. Никто не пострадал.

И напоследок расскажем о дорожно-транспортном происшествии, случившемся в Самарской области. В аварии погибли 12 человек, 10 из которых - жители Ульяновской области. Глава этого региона объявил 31 января днём траура.