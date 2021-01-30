В Кольцово вынуждено сел самолёт, летевший из Сеула в Варшаву

В екатеринбургском аэропорту Кольцово совершил вынужденную посадку самолёт, летевший по маршруту Сеул - Варшава. Один из пассажиров воздушного судна почувствовал недомогание.
Как сообщили в пресс-службе Кольцово, данный рейс выполняла польская авиакомпания LOT на самолёте Boeing-787-8 Dreamliner. Борт пробыл в Екатеринбурге два часа, а затем вылетел в пункт назначения.
Напомним, в конце прошлого года самолёт, летевший из Омска в Москву, вынужденно приземлился в екатеринбургском аэропорту. Причиной стало плохое самочувствие 61-летнего пассажира, который позже скончался.