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30 января 2021, 22:00

В Кольцово вынуждено сел самолёт, летевший из Сеула в Варшаву

самолёт

Рейс выполняла польская авиакомпания LOT на самолёте Boeing-787-8 Dreamliner. Фото: скриншот поста в Intagram.

В екатеринбургском аэропорту Кольцово совершил вынужденную посадку самолёт, летевший по маршруту Сеул - Варшава. Один из пассажиров воздушного судна почувствовал недомогание.

Как сообщили в пресс-службе Кольцово, данный рейс выполняла польская авиакомпания LOT на самолёте Boeing-787-8 Dreamliner. Борт пробыл в Екатеринбурге два часа, а затем вылетел в пункт назначения.

Напомним, в конце прошлого года самолёт, летевший из Омска в Москву, вынужденно приземлился в екатеринбургском аэропорту. Причиной стало плохое самочувствие 61-летнего пассажира, который позже скончался.

Областная газета Свердловской области

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