В Кольцово вынуждено сел самолёт, летевший из Сеула в Варшаву

Рейс выполняла польская авиакомпания LOT на самолёте Boeing-787-8 Dreamliner. Фото: скриншот поста в Intagram.

В екатеринбургском аэропорту Кольцово совершил вынужденную посадку самолёт, летевший по маршруту Сеул - Варшава. Один из пассажиров воздушного судна почувствовал недомогание.

Как сообщили в пресс-службе Кольцово, данный рейс выполняла польская авиакомпания LOT на самолёте Boeing-787-8 Dreamliner. Борт пробыл в Екатеринбурге два часа, а затем вылетел в пункт назначения.

Напомним, в конце прошлого года самолёт, летевший из Омска в Москву, вынужденно приземлился в екатеринбургском аэропорту. Причиной стало плохое самочувствие 61-летнего пассажира, который позже скончался.