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31 января 2021, 10:47

На ЕКАДе фура влетела в "КамАЗ"

авария

На ЕКАДе фура влетела в "КамАЗ". Фото: группа мэрии Берёзовского ВК.

На ЕКАДе перед съездом в Берёзовский произошла авария. Фура влетела в "КамАЗ".

Инцидент произошёл около шести вечера 30 января. Как сообщили очевидцы событий, дорога была перегорожена, образовался затор.

ДТП прокомментировал руководитель берёзовского предприятия, которому принадлежит "КамАЗ" Кирилл Чердынцев. Он рассказал пресс-службе администрации муниципалитета, что машина стояла на обочине со всеми знаками аварийной остановки. Грузовик ремонтировали.

"Со стороны Екатерибурга в сторону Берёзовского летела фура, виляя по дороге. Водитель за рулем был пьян. Он влетел в "КамАЗ". Когда водителя фуры вытащили из кабины, он еле держался на ногах. Когда подъехали ГИБДД, и он дыхнул в алкотестер, у него показало 1500 промилле", ‒ уточнил Чердынцев, добавив, что восстановлению "КамАЗ" не подлежит.

Областная газета Свердловской области

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