Погибшие туристы-дятловцы стали жертвами холодной войны?

Схема, по которой проводилась ночная фотосъёмка Фото: Архив Андрея Шепелева

В ночь с 1 на 2 февраля 1959 года, 62 года назад, на Северном Урале погибли девять туристов-студентов. В июле 2020 года Генеральная прокуратура России завершила расследование этой загадочной гибели на перевале Дятлова, объявив, что причиной смерти молодых людей стала снежная лавина (см. «ОГ» №125 от 14.07.2020). Однако эта официальная версия до сих пор обсуждается и подвергается сомнению. Всего же существует более 70 версий произошедшего. Недавно появилась ещё одна, которую выдвинул писатель и издатель из Самары Андрей ШЕПЕЛЕВ в своей книге «Вторжение готтентотов. Восход Холодной войны и загадка перевала Дятлова». Автор считает, что дятловцы погибли от взрыва бомбы, сброшенной с разведывательного американского самолёта, и поделился своими соображениями с журналистом «Облгазеты».

В газетах об этом не писали

– Официально в гибели дятловцев поставили точку, уголовное дело из двух томов рассекречено, хранится в Государственном архиве Свердловской области и доступно. Почему вы решили взяться за него?

– Ситуация с расследованием причин трагедии пребывает в тупике, несмотря на обилие задокументированных фактов и свидетельств. Имеющихся фактов недостаточно, и любая их перетасовка вновь будет приводить в тупик – как в случае несостоятельной «лавинной» версии. Одни только материалы уголовного дела не позволяют раскрыть загадку этого инцидента. Мне удалось найти новые и важные факты, проливающие свет не только на загадку перевала, но и на неизвестный прежде эпизод истории холодной войны. Рассекреченные архивы ЦРУ говорят, что в первой половине 1959 года над Северным Уралом, именно над интересующим нас районом, действовала разведывательная авиация США.

– А при чём здесь авиация?

– В нашей стране хорошо известен лишь последний, бесславный полёт самолёта-разведчика U-2, сбитого 1 мая 1960 года под Свердловском. Действия самолётов этого типа довольно подробно освещены в рассекреченной официальной монографии ЦРУ по истории разведывательных полётов 1954–1974 годов. Информация об операциях U-2 под эгидой ЦРУ хорошо сохранилась, так как в конце 50-х годов каждый их вылет проводился только по непосредственному распоряжению президента Эйзенхауэра, который разрешал разведывательные полёты над СССР для этих формально невоенных самолётов. С баз в Европе, Турции, Иране, Пакистане, Японии и на Аляске U-2 проникали в самую глубь Советского Союза, но сбить их нашей истребительной авиации не удавалось. Большинство полётов сверхвысотных U-2 отслеживалось советской системой ПВО, но до появления зенитных ракет мы ничего не могли сделать. Американские вторжения вызывали яростные дипломатические протесты нашей «принимающей» стороны, но… советский народ о них ничего не знал – в газетах о них не писали.

Эти протесты вынуждали Эйзенхауэравыдавать разрешения на новые полёты дозировано, с оглядкой на русских. В руках Хрущёва был хотя и практически единственный, но довольно действенный рычаг: угроза полной блокады или даже захвата Западного Берлина. Следствием такой ситуации могла стать только большая война с непредсказуемыми последствиями, чего обе стороны всеми силами избегали. Но Хрущёв умело блефовал, с высоких трибун твердил об огромном советском арсенале баллистических ракет.

– Да, все слышали про «кузькину мать», но получается, никто не знал, где она и в каком количестве?

– Именно так. Есть ещё одна важная причина для таких полётов – в силу тотальной закрытости страны американцам долго не удавалось создать здесь свою агентурную сеть. А выяснить истинные стратегические возможности СССР и места базирования этих сотен мифических ракет было необходимо. Обнаружение разведчиком U-2 стартовой площадки испытательного полигона Тюратам (Байконур) в конце тупиковой железнодорожной ветки подсказало американцами неочевидную для них вещь: в России надёжная круглогодичная транспортная связь, в том числе и для ракетных позиций, была возможна лишь вдоль железных дорог. А наиболее вероятным и подходящим местом для первой оперативной базы советских межконтинентальных баллистических ракет аналитиками ЦРУ в конце 1958 был признан Северный Урал. В частности, здесь их внимание привлекла тупиковая железнодорожная ветка Ивдель – Полуночное, а также другие «медвежьи углы» – в окрестностях городов – Серова, Верхней и Нижней Салды. Известно по крайней мере о двух случаях наблюдения жителями Серова в тот период непривычных им инверсионных следов высоко в небе, в том числе парных. Заметим, что ракеты парами не летают, а вот другие разведывательные самолёты RB-47 летали, как правило, группами. Из-за сложных метеоусловий и плохой видимости в течение длительного времени эти локации не удавалось качественно отснять и они вновь попадали в списки целей следующих разведывательных миссий – самолётов и позже спутников. Как теперь известно, верной оказалась лишь наводка о ракетной базе близ Верхней Салды.

Андрей Шепелев собирал материалы для этой книги несколько лет, но написал её за год. Фото: Архив Андрея Шепелева

Преступление на грани измены

– К досаде военного руководства США, в силу политических причин U-2 не получали отмашку президента с осени 1958 до лета 1959 года.

– Но ребята погибли в феврале 1959 года…

– Ранее привлекавшимся к операциям над СССР военным разведывательным самолётам ВВС США RB-47 после 1956 года были отведены лишь так называемые периферийные миссии вдоль советских границ. Фактически эти полёты часто сопровождались нарушениями воздушных границ, как правило, без ведома президента и вопреки его прямым запретам. Глубина проникновения для разведывательных бомбардировщиков RB-47 при взлёте с авиабазы Туле в Гренландии с несколькими дозаправками в воздухе достигала по крайней мере середины Свердловской области, где она пересекалась с зоной досягаемости разведчиков U-2 с южных баз в Пакистане и Иране. В книге я привожу ранее неизвестный отчёт о результатах аэрофотосъёмки района Верхняя Салда – Нижняя Салда, произведённой в первой половине 1959 года, когда такие операции были запрещены Эйзенхауэром. В тот же период производилась воздушная разведка «предполагаемой базы МБР Полуночное» в обширном районе вокруг железнодорожной ветки Ивдель – Полуночное. Включая и окрестности горы Холатчахль, место последней ночёвки группы Дятлова.

– В книге вы пишете, что такие разведывательные полёты проводились ночью. Почему?

– Для сокрытия этих операций не только от русских и их истребителей, но и от собственного президента, все полёты RB-47 производились только в ночное время. Вторжения осуществлялись со стороны приполярных районов СССР, имевших слабое ПВО и огромные дыры в радиолокационном поле. Разведка осуществлялась методами радиолокации и ночной фотосъёмки с применением фотоосветительных бомб-вспышек большой мощности.

При штатном срабатывании на заданной высоте такие бомбы не представляют опасности, но обладают сокрушительной мощью в случае падения на землю. Применение их над дружественной территорией запрещалось, однако СССР дружественным не считался, и бомбы-вспышки сбрасывались как минимум в двух известных случаях над Владивостоком во время войны в Корее. Известно, что над Владивостоком фотоосветительные бомбы подрывались на высоте 1 500 футов (450 метров). К несчастью, на этот раз бомбы сбросили над горной местностью с высотами 600–900 метров над уровнем моря, в то время как их взрыватели были установлены в расчёте на предгорные районы, лежащие ниже примерно на те же 400–500 метров. Точных карт России к востоку от Урала у американцев ещё не было. Вот бомбы и взорвались при ударе о землю.

Ослепительная пронизывающая вспышка в три миллиарда кандел и была, предполагаю, той самой загадочной необъяснимой причиной, заставившей туристов в панике покинуть палатку. Люди, жившие в атмосфере постоянной угрозы ядерной войны и недавно пережившие Кыштымскую аварию, имели все основания воспринять эту вспышку как ядерное событие. Они знали, что от источника радиоактивного излучения необходимо удалиться немедленно, не теряя времени на одевание, но можно будет вернуться достаточно быстро. Известно, что в эпицентре ядерного взрыва люди могли находиться уже через час. Это время группа, видимо, рассчитывала переждать в отрытой ими снежной берлоге внизу в овраге в одном из отрогов долины Лозьвы. Двое, похоже, взобрались на ветки кедра для визуальной оценки места вспышки и покинутой ими палатки.

Здесь группу накрыла вторая такая же бомба. Как и почему такое могло произойти, подробно описывается на примере аналогичных операций разведывательной авиации США. Описанная в материалах уголовного дела обстановка на месте происшествия, характер повреждений тел, их необычный цвет и ожоги согласуются с особенностями именно этого типа боеприпасов, известных как «металлопылевые бомбы». «Огненные шары» упоминаются в показаниях нескольких свидетелей. На месте трагедии следователи и поисковики довольно быстро и единодушно пришли к убеждению, что нечто, убившее дятловцев, могло прийти только с небес. Но что? Газеты трубили лишь о советских ракетах, так и возникла ракетная версия трагедии.

Скандал не нужен был ни тем, ни другим: американцы нарушали границы, наши не могли это пресечь, поэтому дело замяли и засекретили.

Фото Владивостока ночной аэрофотосъёмкой Фото: Архив Андрея Шепелева

Кто такие готтентоты? Это поясняет эпиграф к одной из глав в книге: Миссионер: – Что есть зло, мой дорогой туземный друг? Готтентот: – Это когда у меня крадут мой скот и уводят моих жён. Миссионер: – А добро? Готтентот: – Когда я краду чужой скот и чужих жён. Это одно из африканских племён, которые живут по такому принципу. То есть люди с двойной моралью, коих немало выявилось в истории с погибшими туристами.

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