В МЧС рассказали историю спасения ребёнка при пожаре на Уралмаше

Утром 30 января в доме №74 по улице Калинина загорелась квартира на первом этаже. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.

В МЧС рассказали подробности спасения ребёнка во время субботнего пожара на Уралмаше. Восьмилетний мальчик остался один в охваченной огнём квартире.

Об этом инциденте ранее писала "Областная газета". Утром 30 января в доме №74 по улице Калинина загорелась квартира на первом этаже.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области, в момент возгорания рядом с домом оказался Ирек Давлетшин, который поспешил на помощь. Дверь в подъезд была закрыта, поэтому он залез на козырёк входа в подвал, сломал пластиковую раму в горящей квартире и начал закидывать туда снег, но ему мешала решётка на окне.

Ирек Давлетшин. Фото: предоставлено пресс-службой ГУ МЧС России по Свердловской области.

Также неподалёку от дома оказался старший пожарный седьмой пожарно-спасательной части Екатеринбурга Радик Канифов, который шёл на службу. Он сообщил о пожаре по телефону и побежал к дому, где стояла одетая по-домашнему женщина с тремя детьми. Она рассказала пожарному, что в горящей квартире находится её восьмилетний сын.

Радик Канифов. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.

Радик и Ирек попытались отогнуть оконную решётку, которая непозволяла проникнуть в квартиру. На помощь пришёл житель соседнего дома Рустем. Он предложил выдернуть решётку с помощью своего автомобиля. Зацепив за решётку трос, он только с четвёртой попытки смог отогнуть металлические прутья.

После этого Радик проник в задымлённое жилище. В плотном дыму он наощупь добрался до дивана, где нашёл мальчика. Спасатель на руках донёс ребёнка до окна и передал Иреку. Захватив одеяло, Радик через окно выбрался наружу. Ребёнка закутали в одеяло и отнесли в соседний подъезд.

Ребёнок практически не дышал, у него был очень слабый пульс. Помощь мальчику оказали прибывшие на вызов огнеборцы. Помощник начальника караула 19-й пожарно-спасательной части Николай Арапов и пожарный Леонид Катречко сделали ему искусственное дыхание и непрямой массаж сердца. Так они смогли вернуть мальчика к жизни. Спасённый, его мать, брат и две сестры были госпитализированы, сейчас их жизни ничего не угрожает.

Николай Арапов. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.

Леонид Катречко. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.

В настоящее время ГУ МЧС России по Свердловской области рассматривает вопрос о представлении участников спасоперации к наградам МЧС России.