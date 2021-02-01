В Первоуральске грузовик задавил пешехода-нарушителя

25-летний мужчина, управлявший грузовым автомобилем «Дэу Ультра», допустил наезд на женщину, неожиданно вышедшую на дорогу. Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

В Первоуральске произошло ДТП, в результате которого погибла пенсионерка, переходившая через дорогу на красный свет. Её задавил грузовик.

Инцидент произошёл в районе 3 км Московского шоссе. 25-летний мужчина, управлявший грузовым автомобилем «Дэу Ультра», допустил наезд на женщину 1945 года рождения, неожиданно вышедшую на проезжую часть. От полученных травм пенсионерка скончалась на месте, сообщили в УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

Водитель грузовика, житель Шалинского района, имеющий семилетний стаж вождения, рассказал сотрудникам Госавтоинспекции, что, увидев на регулируемом пешеходном переходе женщину, вывернул руль в противоположную от неё сторону и затормозил, но избежать наезда всё равно не удалось.

Сотрудники ГИБДД установили, что погибшая была местной жительницей и что водитель в момент аварии был трезв. Окончательную причину происшествия установят в ходе следствия.