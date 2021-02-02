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Общество / Происшествия
2 февраля 2021, 07:35

Два человека пострадали при столкновении иномарки с грузовиком под Красноуфимском

Разбитая машина на дороге

После лобового столкновения пострадавших госпитализировали в больницу Красноуфимска с различными травмами. Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

На трассе Пермь - Екатеринбург накануне вечером Nissan Note столкнулся с грузовиком. В результате пострадали водитель иномарки и её 10-летняя дочь.

Установлено, что машина ехала со стороны Перми. Водитель с 13-летним стажем вождения допустила занос на дороге, после чего выехала на встречную полосу и столкнулась с грузовиком Scania. Известно, что женщина возвращалась с дочерью домой, они были пристёгнуты ремнями безопасности.

После лобового столкновения пострадавших госпитализировали в больницу Красноуфимска с различными травмами. 44-летний водитель грузовика трамв не получил.

Сотрудники ГИБДД осмотрели место ДТП и опросили очевидцев. Ведётся административное расследование.

"Госавтоинспекция призывает водителей​ учитывать дорожные и метеорологические условия, снижать скорость и избегать резких маневров. Если в салоне находится ребёнок-пассажир, пересмотреть свою манеру вождения, быть предельно внимательными и осторожными на дороге", - напомнили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

Областная газета Свердловской области

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