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2 февраля 2021, 14:37

При пожаре в школе Каменска-Уральского пострадали две ученицы

пожарная машина на фоне школы

На место происшествия выехали 28 спасателей на восьми пожарных машинах. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.

В Каменске-Уральском произошёл пожар в школе на улице Школьная. Из здания образовательного учреждения эвакуировались 190 человек, в том числе 161 ребёнок.

Сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера в 12:31. На место происшествия выехали 28 спасателей на восьми пожарных машинах. Однако ещё до их прибытия пожар был потушен сотрудниками школы.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области, в раздевалке, расположенной в подвале, загорелись личные вещи. Площадь пожара составила 1 кв. м. Вовремя заметить возгорание и покинуть здание удалось благодаря срабоке пожарной сигнализации.

В результате возгорания пострадали две школьницы. Они госпитализированы. Их состояние оценивается как удовлетворительное.

Уроков в школе сегодня больше не будет, учеников отпустили домой. Причину произошедшего установят пожарные дознаватели.

Напомним, в конце прошлой недели вполиклинике в Нижнем Тагиле произошло короткое замыкание в электрощитке. Были эвакуированы 530 человек.

Областная газета Свердловской области

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