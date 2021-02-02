При пожаре в школе Каменска-Уральского пострадали две ученицы

На место происшествия выехали 28 спасателей на восьми пожарных машинах. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.

В Каменске-Уральском произошёл пожар в школе на улице Школьная. Из здания образовательного учреждения эвакуировались 190 человек, в том числе 161 ребёнок.

Сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера в 12:31. На место происшествия выехали 28 спасателей на восьми пожарных машинах. Однако ещё до их прибытия пожар был потушен сотрудниками школы.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области, в раздевалке, расположенной в подвале, загорелись личные вещи. Площадь пожара составила 1 кв. м. Вовремя заметить возгорание и покинуть здание удалось благодаря срабоке пожарной сигнализации.

В результате возгорания пострадали две школьницы. Они госпитализированы. Их состояние оценивается как удовлетворительное.

Уроков в школе сегодня больше не будет, учеников отпустили домой. Причину произошедшего установят пожарные дознаватели.

Напомним, в конце прошлой недели вполиклинике в Нижнем Тагиле произошло короткое замыкание в электрощитке. Были эвакуированы 530 человек.