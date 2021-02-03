Прокуратура Каменска-Уральского заинтересовалась пожаром с пострадавшими школьницами

В ходе организованной проверки планируется выяснить все обстоятельства произошедшего, дать оценку действиям персонала школы. Фото: Павел Ворожцов.

Накануне в школе Каменска-Уральского произошёл пожар, в результате которого пострадали две ученицы. Данным инцидентом заинтересовалась прокуратура, организована проверка.

Ранее "Областная газета" писала, что в раздевалке школы №7, расположенной в подвальном помещении, горела одежда и обувь учащихся. До приезда спасателей здание образовательного учреждения покинули 190 человек, в том числе 161 ребёнок.

По данным пресс-службы прокуратуры Свердловской области, в результате пожара две учащиеся, 2005 и 2007 годов рождения, обратились за медпомощью с предварительным диагнозом: термические ожоги нижних конечностей 1 степени, отравление угарным газом. Степень тяжести вреда, причиненного их здоровью, устанавливается.

Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнём. В ходе организованной проверки планируется выяснить все обстоятельства произошедшего, дать оценку действиям персонала школы. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Добавим, учебный процесс в образовательном учреждении восстановлен с сегодняшнего дня.