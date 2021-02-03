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Общество / Происшествия
3 февраля 2021, 11:06

На Серовском тракте столкнулись два грузовика: один человек погиб

КАМАЗ на трассе

"ГАЗон NEXT" наехал на "КАМАЗ". Фото: Алексей Кунилов.

На Серовском тракте произошло ДТП с участием двух грузовиков. В результате столкновения погиб один человек.

Как рассказали "Областной газете" в УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области, авария произошла в 7:30. "ГАЗон NEXT" наехал на "КАМАЗ", который двигался в попутном направлении, в сторону Верхней Пышмы. В результате ДТП пассажир "ГАЗон NEXT" погиб, водитель пострадал.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Они выясняют обстоятельства произошедшего, опрашивают очевидцев. Подробности аварии станут известны позже.

Напомним, Екатеринбург встал в 8-балльные пробки. Из-за прошедшего снегопада на дорогах города зафиксированы несколько аварий.

Областная газета Свердловской области

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