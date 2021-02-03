Стали известны подробности ДТП на Серовском тракте

На 15-м км Серовского тракта столкнулись два грузовика. Фото: отделение пропаганды ОГИБДД ГУ МВД России по Екатеринбургу.

В ГИБДД рассказали подробности ДТП под Екатеринбургом. Сегодня утром на 15-м км Серовского тракта столкнулись два грузовика, в результате чего погиб один человек.

Столкновение произошло из-за того, что водитель "Газель Next" не справился с управлением. "КАМАЗ", в который он врезался, проводил снегоуборочные работы. Он ехал по крайней правой полосе со скоростью 20 км/ч, сообщили в отделении пропаганды ОГИБДД ГУ МВД России по Екатеринбургу.

Известно, что погибшему пассажиру "Газели" было 28 лет. 29-летний водитель этого транспортного средства имеет девятилетний стаж вождения. Ранее он 24 раза привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД. В результате аварии он получил травму головы, был доставлен в ГКБ №23. Признаков опьянения у него не обнаружили. Водитель "КАМАЗа" в ДТП не пострадал.

В связи со случившимся Госавтоинспекция призывает водителей учитывать дорожные и погодные условия, снижать скорость и избегать резких манёвров.