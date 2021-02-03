Перевозчик ответит за замёрзших пассажиров поезда Приобье – Екатеринбург. Фото: Галина Соловьёва.

Свердловская транспортная прокуратура завершила проверку информации о нарушении прав пассажиров поезда сообщением Приобье ‒ Екатеринбург. За граждан, замёрзших в пути, ответит перевозчик.

По данным пресс-службы ведомства, информация, в связи с которой была начата проверка, подтвердилась. Установлено, что 1 января текущего года после ночной стоянки на станции Приобье поездная бригада не обеспечила необходимую температуру в четырёх пассажирских вагонах.

"При норме +20ºС, фактическая температура в этих вагонах составила +13ºС. Способствующим фактором нарушения температурного режима в вагонах стали недостатки их капитально-восстановительного ремонта", – говорится в сообщении прокуратуры.

В связи с выявленными нарушениями в отношении организации перевозчика – АО «Федеральная пассажирская компания», а также начальника поезда принято решение о возбуждении дел по ст. 6.3 КоАП РФ (нарушение санитарных правил) и ст. 14.4 КоАП РФ (оказание населению услуг ненадлежащего качества).

С целью устранения нарушений прокурором внесено представление начальнику Уральского филиала АО «ФПК».

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