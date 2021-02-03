В результате ДТП в Кировграде погиб водитель, не включивший поворотник

Иномарка при обгоне въехала в бок идущему впереди автомобилю, водитель которого не включил сигналы поворота. Фото: пресс-служба Управления ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

На 2км дороги "Кировград - Верхний Тагил" произошло ДТП, в результате которого скончался мужчина 1982 года рождения. Иномарка при обгоне въехала в бок идущему впереди автомобилю, водитель которого не включил сигналы поворота.

Как сообщает пресс-служба Управления ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области, водитель автомобиля Nissan Almera, обгоняя попутный автомобиль в зоне действия знака "Обгон запрещён", не убедился в безопасности манёвра и столкнулся с машиной Hyundai Accent, водитель которой совершал поворот налево. 38-летний владелец автомобиля Hyundai скончался на месте.

Водитель машины марки Nissan рассказал сотрудникам Госавтоинспекции, что направлялся из Кировграда в Верхний Тагил вместе со своей 17-летней дочерью. Двигаясь за впереди идущим автомобилем, водитель Nissan'а начал совершать обгон и в то же время он увидел, что машина перед ним начала резко поворачивать влево, не подавая "сигнал поворота".

Погибший водитель автомобиля Hyundai Accent имел стаж вождения 13 лет. Привлекался к административной ответственности только один раз.

Водитель и пассажирка авто Nissan смогли избежать травм, благодаря пристёгнутым ремням безопасности и сработавшим подушкам безопасности. Мужчина, находившийся за рулём, привлекался к административной ответственности многократно.

Сотрудники ГИБДД провели на месте ДТП замеры, составили процессуальные документы и установили личность погибшего, который был жителем Кировграда. Также были выявлены недостатки зимнего содержания дороги и составлены два предписания по очистке проезжей части от рыхлого снега.