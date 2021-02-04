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4 февраля 2021, 10:07

В одном из домов Екатеринбурга обледенел подъезд

обледенел подъезд

Из-за коммунальной аварии в доме на Уралмаше произошло затопление, а позже обледенение подъезда и лестничных маршей. Фото: кадр из видео, размещённого в группе "Инцидент Екатеринбург".

Сотрудники Управления ЖКХ администрации Екатеринбурга провели осмотр многоквартирного дома на Ломоносова, 55. Из-за коммунальной аварии там произошло затопление, а позже обледенение подъезда и лестничных маршей.

По данным пресс-службы мэрии, специалисты управляющей компании АО "Орджоникидзевская УЖКХ" уже занялись заменой повреждённых участков трубопроводов теплоснабжения по стояку лестничной клетки.

"На лестничной клетке – лужи и остаточные явления обледенения перил и ступеней. Влажная уборка лестничной клетки будет выполнена после завершения всех ремонтных работ", – говорится в сообщении горадминистрации.

Добавим, ранее в одной из групп "Вконтакте" появилась более подробная информация об инциденте. Подписчик заявлял, что трубы по подъездному стояку лопнули уже месяц назад. Даже после перекрытия вода, оставшаяся в трубах, продолжала течь.

"Она бежит уже больше двух недель точно, ремонтировать не идут, говорят заявка в работе. Вода не останавливается, ходить невозможно все обледенело, сыростью уже все стены пропитались", – рассказал екатеринбуржец.

Областная газета Свердловской области

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