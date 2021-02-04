На Урале спасли заблудившегося в лесу 73-летнего мужчину

Мужчина вышел прогуляться по "тропе здоровья", расположенной в лесном массиве, и заблудился. Фото: Галина Соловьёва.

Полицейские Асбеста разыскали в лесу 73-летнего жителя посёлка Малышева. Мужчина отправился на прогулку и заблудился.

После того, как жена пропавшего сообщила, что мужчина ушёл из дома и не вернулся, на поиски пожилого человека отправились сотрудники полиции и службы спасения Асбеста. Об этом рассказал глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Первыми на место прибыл экипаж патрульно-постовой службы полиции № 285 в составе лейтенанта полиции Анатолия Неприна, сержантов Дениса Голикова и Максима Бакшаева. Они сразу отправились на поиски пропавшего. Пройдя более шести километров в темноте блюстители порядка нашли мужчину.

Из-за переохлаждения свердловчанин не мог самостоятельно передвигаться. Его пришлось выносить из леса на руках. Далее заблудившийся был передан в руки бригады скорой медицинской помощи. Медики диагностировали у него общее переохлаждение лёгкой степени, оказали необходимую медпомощь и отпустили домой. В настоящее время его жизни и здоровью ничего не угрожает.

По словам спасённого, днём он вышел прогуляться по "тропе здоровья", расположенной в лесном массиве, и заблудился. В течение нескольких часов он пытался самостоятельно отыскать дорогу к дому. Однако это ему не удалось и он позвонил супруге, которая и сообщила о проишествии в экстренные службы.