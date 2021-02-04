Инспекторы парка «Река Чусовая» спасли застрявших в лесу рыбаков

Берег Чусовой стал ловушкой для рыбаков Фото: Владимир Вороновский

Два рыбака из Нижнего Тагила 2 февраля остались в лесной чащобе без транспорта – их снегоход заглох. Кроме того, друзья промокли и травмировались. На помощь горе-рыбакам отправились сотрудники природного парка «Река Чусовая». Спасательная операция прошла успешно, уже на следующий день тагильчане вышли на работу.

– Я уже 15 лет езжу на Чусовую рыбачить, а в такую переделку попал впервые, – признаётся тагильчанин Андрей Волохов, – снегоход угодил в ледяной торос и заглох. У моего товарища «навороченный» смартфон, но с него даже экстренные звонки не проходили, а мой кнопочный не подвёл – удалось позвонить по номеру «112», сообщить ориентир нашего пребывания – скалы Афонины брови.

Сотрудники МЧС позвонили в ближайший к месту происшествия населённый пункт – деревню Усть-Утка. Глава местной администрации Александр Кривоноженков понимал, что для спасения людей требуется техника с высокой проходимостью. Он обратился за помощью в Усть-Уткинский участок природного парка «Река Чусовая».

– Старший инспектор Роман Барышев и инспектор Владимир Вороновский уже собирались на снегоходах в путь, когда получили от директора парка Александра Прохоренкова более подробную информацию. Он сообщил, что люди попали в зону тонкого льда, их обувь промокла. Травмы у пострадавших незначительные, можно обойтись без носилок. Инспекторы взяли сани, аптечку и выехали по указанным координатам, – рассказывает заместитель директора парка по охране территории Виктор Ребрунов.

Спасательная операция заняла чуть больше двух часов. Сотрудники парка отбуксировали снегоход и вывезли рыбаков к месту стоянки их автомобиля. По словам попавших в беду рыбаков, оперативно оказанная помощь уберегла здоровье – они даже насморка не подхватили.

Хотя спасение людей не входит в служебные обязанности сотрудников особо охраняемой территории, они всегда готовы оказать помощь тем, кто отдыхает на реке. Так, прошлой осенью туристы, участвовавшие в сплаве по Чусовой, сообщили о лежащем в лодке рыбаке напротив деревни Мартьяново. Инспекторы выехали на указанное место. Выяснив, что рыбак болен, они вызвали скорую помощь и отбуксировали его лодку к берегу. Медики диагностировали сердечный приступ, помощь оказалась своевременной.

Кстати Администрация природного парка «Река Чусовая» напоминает, что все граждане, отправляющиеся на особо охраняемую территорию, обязаны регистрироваться на сайте учреждения и в МЧС. К слову, тагильские рыбаки этого не сделали.