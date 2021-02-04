СКР проверяет информацию об избиении юной тагильчанки

Инцидентом с избиением юной тагильчанки заинтересовался СКР. Фото: пресс-служба СКР по Свердловской области.

В Нижнем Тагиле после избиения несовершеннолетней организована проверка. Инцидентом уже заинтересовались СКР, полиция и прокуратура.

Как сообщил старший помощник руководителя СКР по Свердловской области Александр Шульга, по предварительным данным, у одного из домов на Ленинградском проспекте несколько подростков применили физическое насилие в отношении несовершеннолетней. Организована доследственная проверка.

Следователи во взаимодействии с полицейскими планируют установить обстоятельства случившегося. Лицам, участвующим в избиении, будет дана правовая оценка на предмет возможного наличия в их действиях признаков преступлений по ст. 116 УК РФ (побои) и ст.117 УК РФ (истязание). По итогам проверки будет принято процессуальное решение, а также необходимые меры профилактического характера для недопущения впредь подобных фактов.

В свердловском СКР напомнили, что полная уголовная ответственность в России наступает уже с 16 лет. Таким образом, подростки, достигшие указанного возраста, вполне могут быть привлечены к уголовной ответственности как за побои, так и за истязание. "Судимость, полученная в молодости по глупости, будет сопровождать подростка всю последующую жизнь и может стать определённым препятствием для дальнейшей успешной самореализации в обществе", – говорится в сообщении.

Данным инцидентом также занялась прокуратура. Известно, что лица, причастные к совершению противоправного действия, устанавливаются. Согласно имеющейся видеозаписи, предположительно, они – несовершеннолетние.

"В ходе надзорных мероприятий прокуратурой будет дана правовая оценка исполнения действующего законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в деятельности органов и учреждений системы профилактики", – заявили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.