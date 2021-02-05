В Среднеуральске ночью сгорел автомобиль Kia Sportage

Автомобиль Kia Sportage сгорел полностью на площади 5 кв. м. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

В Среднеуральске в ночь на 5 февраля полыхал дорогой кроссовер. Возгорание произошло на ул. Ленина.

На место происшествия выезжали 10 спасателей на двух спецмашинах.

"Они справились с огнём в течение трёх минут. Однако иномарку им спасти не удалось. Автомобиль Kia Sportage сгорел полностью на площади 5 кв. м", - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

Добавим, что розничная цена на кроссоверы этой модели начинаются от 1,6 миллиона рублей.

По подсчётам "Облгазеты" с начала года свердловские спасатели выезжали на тушение около 40 машин.