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5 февраля 2021, 07:27

В Среднеуральске ночью сгорел автомобиль Kia Sportage

Сгоревший автомобиль

Автомобиль Kia Sportage сгорел полностью на площади 5 кв. м. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

В Среднеуральске в ночь на 5 февраля полыхал дорогой кроссовер. Возгорание произошло на ул. Ленина.

На место происшествия выезжали 10 спасателей на двух спецмашинах.

"Они справились с огнём в течение трёх минут. Однако иномарку им спасти не удалось. Автомобиль Kia Sportage сгорел полностью на площади 5 кв. м", - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

Добавим, что розничная цена на кроссоверы этой модели начинаются от 1,6 миллиона рублей.

По подсчётам "Облгазеты" с начала года свердловские спасатели выезжали на тушение около 40 машин.

Сюжет

Поджигатели
Свердловская область по итогам 2016 года является одним из лидеров России по числу уничтоженных огнём автомашин. «Областная газета» разбирается в проблеме.

Областная газета Свердловской области

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