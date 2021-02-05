Пожар в пятиэтажке на Среднем Урале унёс жизни бабушки с внучкой

Трагедия произошла накануне поздним вечером в Краснотурьинске. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области

В Свердловской области в результате пожара в пятиэтажке погибли бабушка с внучкой. Трагедия произошла накануне поздним вечером в Краснотурьинске.

По данным ГУ МЧС по Свердловской области, сообщение о пожаре на ул. Карпинского поступило в экстренные службы 4 февраля в 23:18. В одной из квартира на втором этаже пятиэтажного дома загорелось домашнее имущество. Площади пожара составила 5 кв. метров.

Из охваченной пламенем квартиры пожарные вынесли двух женщин. Спасти их не удалось — пострадавшие скончались в больнице.

По данным сообщества «Краснотурьинск LIVE» в социальных сетях, в результате трагедии погибли - 79-летняя бабушка и ее 25-летняя внучка.

В тушении пожара были задействованы три пожарные машины и спасателей. Пожар удалось потушить за четыре минуты.