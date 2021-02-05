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Общество / Происшествия
5 февраля 2021, 11:42

В Нижнем Тагиле при пожаре погиб школьник

скорая помощь

Во время тушения пожара был обнаружен ребёнок без сознания, он скончался в машине скорой помощи. Фото: Галина Соловьёва.

Прокуратура Ленинского района Нижнего Тагила проводит проверку в связи с гибелью ребёнка во время пожара. По предварительным данным, причиной происшествия стало замыкание электропроводки в коридоре.

Оперативные службы получили сообщение о возгорании в квартире дома по ул. Циолковского вечером 3 февраля. Во время тушения пожара был обнаружен ребёнок без сознания. Позже в автомобиле скорой помощи несовершеннолетний скончался.

Прокуратурой проводится проверка исполнения законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Специалисты установят причины и условия происшествия, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Ранее "Облгазета" писала, что в результате пожара в пятиэтажке погибли пожилая женщина и её дочь. Трагедия произошла накануне поздним вечером в Краснотурьинске. Подробнее об этом читайте тут.

Областная газета Свердловской области

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