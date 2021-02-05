Глава СКР заинтересовался историей пенсионера из Екатеринбурга, отстаивающего права на свет в квартире

Мужчина семь лет пытается доказать, что его квартира непригодна для жилья из-за недостатка света. Фото: Следственный комитет России

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил разобраться в ситуации, связанной с нарушением прав пожилого жителя Екатеринбурга. Мужчина семь лет пытается доказать, что его квартира непригодна для жилья из-за недостатка света.

Мужчина проживает в одной из пятиэтажек в Екатеринбурге. В 2012 году напротив его дома построили высотку - 18-этажный жилой дом. Расстояние между двумя зданиями составляет всего 15 метров, новостройка практически закрыла пенсионеру весь дневной свет.

Как сообщает пресс-служба СКР, в 2014 году была проведена экспертиза, которая показала, что уровень естественного освещения в комнате мужчины перестал соответствовать нормам. По результатам проверки застройщик был оштрафован и через суд был обязан устранить нарушения, однако решение суда до сих пор не исполнено. С тех пор пенсионер безуспешно пытается доказать, что его жильё стало непригодным для проживания.

В итоге мужчина подал обращение на имя председателя Следственного комитета Российской Федерации. Глава ведомства поручил руководству следственного управления СК России по Свердловской области оперативно собрать всю имеющуюся на данный момент информацию, касающуюся нарушения прав пожилого екатеринбуржца и доложить о ситуации и возможных мерах реагирования.