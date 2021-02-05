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5 февраля 2021, 17:20

Санврачи проверяют школу №69 в Екатеринбурге после сообщения о вспышке инфекции

школьники отправлены на дистант

По решению администрации школы №69 учащиеся переведены на дистант. Фото: Алексей Кунилов.

В Екатеринбурге проводится проверка информации о случаях заболевания вирусными инфекциями учащихся школы №69 (ул. Сакко и Ванцетти, 36). Проверочные мероприятия организованы городским отделом Управления Роспотребнадзора по Свердловской области.

Как сообщили в пресс-службе надзорного ведомства, в указанном учебном учреждении проводится проверка соблюдения требований санитарного законодательства. Для проведения лабораторных исследований "организован отбор проб воды, сырья, готовых блюд, смывов и материала от персонала пищеблока". 

Ситуация находится на контроле главного санврача Свердловской области Дмитрия Козловских.

Отмечается, что по решению администрации школы учащиеся переведены на дистант.

Областная газета Свердловской области

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